Россиянам ускорят возможность улучшить жилищные условия

В России планируют объединить в один список нуждающихся и ускорить предоставление мер по улучшению их жилищных условий. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

По данным издания, всего в стране может быть более двух миллионов человек, которым необходим Единый цифровой реестр. «Известия» отмечают, что мера позволит ускорить процесс помощи.

Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, к мерам поддержки можно отнести предоставление сертификатов, а также жилых помещений из специализированного жилищного фонда или снижение процентной ставки по ипотечному кредиту.

Также эксперт отметил, что в качестве мер поддержки могут быть и единовременные региональные выплаты, осуществляемые за счет средств местных бюджетов.

По словам Груздева, на соответствующий учет граждан ставят региональные власти, нуждающихся в улучшении жилищных условий включают в федеральные и региональные — по категориям, под которые они подпадают.

Однако учет граждан в зависимости от вида предоставляемой поддержки, а также уровня органов власти происходит обособленно, пояснил собеседник издания.

В свою очередь, планируемый реестр позволит повысить эффективность и скорость принятия решений об оказании социальной помощи, указал Груздев. Ожидается, что оператором может стать ДОМ.РФ, который будет должен модернизировать систему за свой счет.

Как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, необходимо оцифровывать все данные, поскольку это позволит принимать конкретные и своевременные управленческие решения, чтобы ускорить предоставление мер поддержки и контролировать процесс.

15 марта сообщалось, что, по данным Росстата, за первые два месяца 2025 года в России введено в эксплуатацию более 21,4 млн квадратных метров жилья, что на 3,8% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Отмечалось, что значительный вклад в этот рост внес частный сектор: населением было построено 16,8 млн кв. м жилья, что на 11,6% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года.

Ранее в Госдуме рассказали о нововведениях, которые с 1 апреля изменят «жизнь миллионов людей».