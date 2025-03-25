Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам ускорят возможность улучшить жилищные условия

«Известия»: в России создадут Единый цифровой реестр нуждающихся граждан
close
Depositphotos

В России планируют объединить в один список нуждающихся и ускорить предоставление мер по улучшению их жилищных условий. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

По данным издания, всего в стране может быть более двух миллионов человек, которым необходим Единый цифровой реестр. «Известия» отмечают, что мера позволит ускорить процесс помощи.

Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, к мерам поддержки можно отнести предоставление сертификатов, а также жилых помещений из специализированного жилищного фонда или снижение процентной ставки по ипотечному кредиту.

Также эксперт отметил, что в качестве мер поддержки могут быть и единовременные региональные выплаты, осуществляемые за счет средств местных бюджетов.

По словам Груздева, на соответствующий учет граждан ставят региональные власти, нуждающихся в улучшении жилищных условий включают в федеральные и региональные — по категориям, под которые они подпадают.

Однако учет граждан в зависимости от вида предоставляемой поддержки, а также уровня органов власти происходит обособленно, пояснил собеседник издания.

В свою очередь, планируемый реестр позволит повысить эффективность и скорость принятия решений об оказании социальной помощи, указал Груздев. Ожидается, что оператором может стать ДОМ.РФ, который будет должен модернизировать систему за свой счет.

Как отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, необходимо оцифровывать все данные, поскольку это позволит принимать конкретные и своевременные управленческие решения, чтобы ускорить предоставление мер поддержки и контролировать процесс.

15 марта сообщалось, что, по данным Росстата, за первые два месяца 2025 года в России введено в эксплуатацию более 21,4 млн квадратных метров жилья, что на 3,8% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Отмечалось, что значительный вклад в этот рост внес частный сектор: населением было построено 16,8 млн кв. м жилья, что на 11,6% больше по сравнению с январем-февралем прошлого года.

Ранее в Госдуме рассказали о нововведениях, которые с 1 апреля изменят «жизнь миллионов людей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами