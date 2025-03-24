Политолог назвал всеобъемлющей встречу Путина с Кондратьевым

Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым была всеобъемлющей и является частью постоянного процесса мониторинга главой государства ситуации в регионах и конкретно в работе губернаторов. Об этом по ее итогам рассказал научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

По его словам, это некий механизм дальнейшего усиления роли федеральной власти в работе с регионами.

Он подчеркнул, что Краснодарский край своеобразен, и в нем есть практически все: и житница, и кузница, и здравница.

«Любой разговор, когда он переходит на конкретные примеры — а их было достаточно, — сразу охватывает все сферы: социальную, промышленную, сельскохозяйственную. Это наиболее заметно именно в Краснодарском крае, чем в других регионах. Но, с другой стороны, это показывает степень вовлеченности федеральных властей в то, что происходит в современных регионах России», — добавил Журавлев.

По его словам, встреча показала эффективность регионального управления в крае, что, в свою очередь, демонстрирует эффективность кадровой политики президента. Он подчеркнул, что все губернаторы, даже те, кто избираются второй раз, являются частью этой кадровой политики.

Журавлев напомнил, что Краснодарский край за последние 3 года стал лидером среди крупнейших экономик страны по темпам роста. По его мнению, Кондратьев выполняет роль «шофера этого автомобиля».

«Если бы он не вел его по правильному пути, то скорость автомобиля не была бы настолько больше, чем у других. Когда речь идет не о росте, а именно о темпах роста, здесь субъективный фактор играет огромную роль. Рост идет по всем регионам, но он разный. Объективные условия не одинаковы, но все-таки в значительной степени похожи. А вот субъективный фактор везде разный», — сказал он.

Также Журавлев подчеркнул, что ситуация в современном мире, не только в России, стала настолько сложной, что периодически необходимы профессионалы разного профиля.

«Для управления регионами нужны профессионалы, которые умеют объединять профессионалов, а не те, которые являются профессионалами сами. Подбор таких людей — задача неочевидная. Найти человека, который в рамках огромного по площади региона с большим населением может скоординировать команду, — это очень трудно и неочевидно», — сказал он.

По его мнению, тот факт, что главе государства при поддержке администрации президента это удается, говорит о том, что система работает и развивается.