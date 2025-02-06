В Калининграде будут заживлять раны медузами

Ученые БФУ им. И. Канта совместно с коллегами из Университета Сабаха (Малайзия) разработали технологию получения коллагена из медуз Aurelia aurita и Rhopilema hispidum, обитающих в Балтийском море и морях Малайзии. На основе коллагена исследователи планируют разработать медицинские изделия для лечения ран и ожогов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

«Именно морской коллаген способствует заживлению кожных покровов при их повреждении и при этом не вызывает существенных аллергических реакций в отличие от животного (например, куриного). Применение коллагеновых изделий, согласно проведенным исследованиям, увеличивает скорость роста и деления клеток кожи человека примерно на 40-50%, что позволяет достичь повышения скорости реабилитации пациентов и сократить риск присоединения вторичных инфекций», — пояснила «Газете.Ru» старший научный сотрудник НОЦ «Промышленные биотехнологии» БФУ им. И. Канта Юлия Куликова.

На основе морского коллагена ученые разработают медицинские изделия в виде губки или спрея. Один из примеров применения — изготовление стоматологической мембраны на основе коллагена для регенерации кости.

«В дальнейшем мы планируем исследовать применение получаемого коллагена для производства биочернил, наполненных клетками, для 3D-биопечати тканей и органов. Есть идея рассмотреть возможность производства скаффолдов для различных клеток, имплантатов и возможность перехода к персонализированной регенеративной медицине», — заключила Куликова.

Ученые также доказали эффективность новой технологии, оценив высокую скорость заживления раны в области шеи у лабораторных крыс.

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