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В «Единой России» назвали важным сотрудничество с «Бхаратия джаната парти»

Якушев: межпартийное измерение может стать частью партнерства России и Индии
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Telegram-канал Единая Россия. Официально

Сотрудничество «Единой России» и «Бхаратия джаната парти» будет способствовать большему взаимопониманию между Россией и Индией. Об этом на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в РФ Винаем Кумаром заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, межпартийное измерение может стать важной частью стратегического партнерства России и Индии.

«Мы считаем необходимым активизировать сотрудничество по линии правящих партий наших стран», — приводятся его слова в Telegram-канале партии.

Кроме того, Якушев считает важным налаживание межпартийного сотрудничества между «Молодой гвардией Единой России» и молодежными организациями индийских политических партий.

«Это будет способствовать сохранению преемственности российско-индийской дружбы и заложит крепкую основу двустороннему взаимодействию на десятилетия вперед», — добавил секретарь генсовета «Единой России».

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