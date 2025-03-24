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Рязанец угрожал электрошокером сотрудникам магазина и крал продукты

В Рязани мужчина дважды грабил магазины, вооружившись электрошокером
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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Железнодорожном районе Рязани задержан подозреваемый в грабежах в продуктовых магазинов, мужчина крал продукты, угрожая продавцам электрошокером. Об этом сообщает областное управление МВД.

43-летний рязанец похвастался знакомым, что берет в магазинах самое лучшее и не платит ни копейки. Хвастливый вор рассказал, что одной из торговых точек он украл сахар и несколько банок растворимого кофе, а из другого супермаркета вынес корзину сыров.

Подозреваемого в грабежах задержали, выяснилось, что ранее судимый злоумышленник угрожал продавцам электрошокером и скрывался. Украденное он продавал на улице случайным прохожим. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, рязанцу может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Хостинском районе Сочи злоумышленник, угрожая продавцу ножом, украл выручку из кассы продуктового магазина. Угрожая продавцу, злоумышленник заскочил за прилавок, открыл кассу и собрал всю выручку в сумме 17 тысяч рублей. После дерзкого ограбления неизвестный скрылся, а сотрудник торговой точки вызвал полицию. Подозреваемого в разбое удалось задержать, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавшему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Иваново работник кафе обокрал заведение из-за маленькой зарплаты.

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