Стала известна программа Российского форума по управлению интернетом

В рамках программы RIGF 2025 запланировано шесть секций, охватывающих ключевые вопросы развития и безопасности интернета. Об этом сообщили организаторы форума.

Так, в центре внимания участников окажутся безопасность Рунета, защита детей в сети, развитие спутникового интернета, борьба с цифровой дезинформацией и международное сотрудничество в новых условиях.

Как отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, каждый год RIGF собирает тех, кто действительно влияет на будущее Рунета.

«В этом году важно обсудить, как сохранить баланс между суверенитетом и глобальными процессами, как защитить пользователей и поддержать развитие российского IT-сектора», — добавил он.

Форум откроется с пленарной сессии «Цифровая безопасность Рунета: между суверенитетом и глобальными вызовами». Ее участники обсудят актуальные киберугрозы, обеспечение безопасности пользователей и многое другое.

После этого пройдет церемония вручения награды «За заслуги в сфере интернета» (Virtuti Interneti) и лекция лауреата текущего года.

На сессии «Технологии без границ. Механизмы международного сотрудничества» эксперты рассмотрят возможности и барьеры для российских IT-компаний на глобальном рынке, а также успешные стратегии в условиях конкуренции.

Также пройдет сессия «Глобальный диалог и цифровая повестка», посвященная итогам работы Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества и Глобального форума по управлению интернетом. Участники оценят прогресс за последние 20 лет, а также перспективы реализации Глобального цифрового договора, принятого в 2024 году.

На сессии «На орбите цифровизации: космический интернет» обсудят роль спутникового интернета в формировании экономики данных. А сессия «Принципы противодействия цифровой дезинформации» будет посвящена мерам борьбы с фейками, регулированию онлайн-пространства и обеспечению информационной безопасности при сохранении свободы слова.

Отмечается, что официальным медиапартнером форума стал медиахолдинг Rambler&Co. Главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров выступит одним из ключевых спикеров форума.