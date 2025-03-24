В Петербурге продавец, недовольная увольнением, избила директора магазина

В Василеостровском районе Петербурга продавец напала на свою начальницу после увольнения, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в продуктовом магазине на Большом проспекте Васильевского острова. Сотрудница магазина, недовольная увольнением, вцепилась в волосы своей начальнице и избила ее.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, у нее диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Выяснилось, что на подозреваемую в нападении, которая работала кассиром, часто жаловались покупатели, женщину перевели в товароведы, но и в новой должности она не справилась со своими обязанностями. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Бурятии пьяный мужчина устроил погром в магазине и избил продавца. Нетрезвый мужчина начал распивать спиртное прямо в торговом зале, продавец сделала ему замечание. В ответ хулиган перепрыгнул через прилавок и начал избивать женщину. Злоумышленника удалось скрутить, пострадавшая госпитализирована, состояние женщины оценивается как тяжелое.

Ранее в Иваново работник кафе обокрал заведение из-за маленькой зарплаты.