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Россиянка заложила квартиру, продала машину и отдала мошенникам 8 млн рублей

В Нижнем Новгороде женщина лишилась 8 млн рублей, поверив мошенникам
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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Нижнего Новгорода испугалась несуществующего уголовного преследования и лишилась накоплений и машины. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с потерпевшей в середине февраля, под видом силовиков они убедили женщину в том, что некие злоумышленники пытаются перевести деньги с ее счета в недружественную страну. Испугавшись последствий, женщина в течение месяца переводила аферистам деньги, продала автомобиль и заложила квартиру.

Отдав мошенникам 8 млн рублей, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Москве 78-летняя женщина доверилась мошенникам и потеряла 39 млн рублей. Аферисты с разных номеров звонили неизвестные, которые называли себя якобы сотрудниками банка, интернет-услуг и правоохранительных органов. Аферисты убедили пенсионерку, что ее сбережения в опасности, и под предлогом сохранения средств убедили ее передать им накопления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка лишилась 5 млн рублей при оформлении «перерасчета» пенсии.

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