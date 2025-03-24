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В Москве двухлетний ребенок проглотил ключ от игрушки

В Москве врачи достали ключ из кишечника двухлетнего ребенка
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Министерство здравоохранения Московской области

Медики Центра Рошаля извлекли ключ от игрушки из кишечника двухлетнего мальчика, который он случайно проглотил. Об этом сообщает минздрав Московской области.

В медицинское учреждение обратилась мать с двухлетним сыном, женщина заподозрила, что мальчик проглотил ключ от заводной игрушки. В ходе обследования, врачи обнаружили инородное тело в кишечнике мальчика.

«Самостоятельно ключ не мог выйти из организма. Поэтому в условиях операционной мы провели колоноскопию, в ходе которой в илеоцекальном клапане, месте перехода из тонкого кишечника в толстую кишку, был обнаружен металлический ключ от заводной игрушки», — сообщил заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Инородное тело захватили эндоскопической петлей и смогли безопасно извлечь. Мальчик уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Нефтеюганске двухлетний ребенок наглотался магнитов и попал в больницу.

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