В Москве двухлетний ребенок проглотил ключ от игрушки

В Москве врачи достали ключ из кишечника двухлетнего ребенка

Медики Центра Рошаля извлекли ключ от игрушки из кишечника двухлетнего мальчика, который он случайно проглотил. Об этом сообщает минздрав Московской области.

В медицинское учреждение обратилась мать с двухлетним сыном, женщина заподозрила, что мальчик проглотил ключ от заводной игрушки. В ходе обследования, врачи обнаружили инородное тело в кишечнике мальчика.

«Самостоятельно ключ не мог выйти из организма. Поэтому в условиях операционной мы провели колоноскопию, в ходе которой в илеоцекальном клапане, месте перехода из тонкого кишечника в толстую кишку, был обнаружен металлический ключ от заводной игрушки», — сообщил заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

Инородное тело захватили эндоскопической петлей и смогли безопасно извлечь. Мальчик уже выписан на амбулаторное лечение.

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