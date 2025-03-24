Андрей Воробьев отметил важность модернизации скорой помощи

Скорая медицинская помощь (СМП) остается ключевым элементом системы здравоохранения Подмосковья. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководством регионального правительства и главами округов, где обсуждалась модернизация службы.

Участники встречи обсудили вопросы ремонта и строительства новых объектов СМП, обновления автопарка, привлечения специалистов и внедрения инновационных решений. Отмечается, что эти меры направлены на повышение качества и скорости оказания помощи в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Особенно напряженный период был во времена ковида – мы помним, какая нагрузка легла на службу СМП, сколько тогда было вызовов. Она – всегда на передовой. Поэтому сегодня мы еще раз обсудим дополнительное оснащение, усиление того, что требуется для эффективной работы этой службы, которая каждый день, каждый час взаимодействует с людьми. Мы уже реализовали большую программу, но тема СМП постоянно нуждается в сопровождении», — отметил Воробьев.

По его словам, важно продолжать внедрять технологии, которые позволяют своевременно и качественно оказывать медицинскую помощь, а также спасать жизни пациентов.

Отмечается, что сейчас в структуре СМП Подмосковья функционируют 56 подстанций и 91 пост. Ежедневно служба получает около 10 тыс. звонков, из которых 7,5 тыс. требуют выезда бригад, а 2,5 тыс. носят консультативный характер. В среднем каждая из 600 работающих бригад обслуживает 11–12 вызовов за смену. В регионе продолжается модернизация объектов скорой помощи — за три года отремонтировали 20 подстанций и 10 постов, а также построили 5 подстанций и 1 пост. В планах этого года — открыть еще 7 объектов.

Также в регионе активно внедряются современные технологии. Среди них — единая диспетчерская, умная маршрутизация, кардиопульт для дистанционной расшифровки ЭКГ и консультативный пульт. Отмечается, что подобные инновации помогают быстрее доставлять бригады на место, оперативно диагностировать состояние пациента и принимать решения о госпитализации.

Помимо этого, все бригады скорой помощи используют планшеты для получения данных о вызовах в пути. Устройства оснащены тревожной кнопкой для экстренных ситуаций. В этом году их планируют заменить на более современные модели с функциями видеорегистратора, передачей данных ГЛОНАСС и двусторонней связью.