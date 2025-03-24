Россиянка сбежала от грабителя через окно, пока он пересчитывал украденные деньги

В Брянске мужчина попросил у знакомой деньги в долг и ограбил ее

В Погарском районе Брянской области мужчина ограбил и избил знакомую, пытаясь одолжить у нее денег. Об этом сообщает УМВД региона.

Злоумышленник находился в гостях у своей знакомой, он попросил у женщины в долг пять тысяч рублей, взял деньги и стал требовать у хозяйки квартиры большую сумму. Получив отказ, мужчина ударил женщину и стал угрожать ей. Испуганная потерпевшая отдала злоумышленнику накопления.

Когда грабитель пересчитывал деньги, она сумела сбежать от него через окно, дошла до соседей и вызвать полицию. Подозреваемого в ограблении задержали, им оказался 56-летний ранее судимый житель Липецкой области. Мужчина вернул украденное и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Челябинске мужчина помог пенсионерке и украл у нее кошелек. Пожилой женщине стало плохо на остановке, она потеряла сознание, на помощь ей пришел прохожий. Мужчина усадил женщину на скамейку и, воспользовавшись ее состоянием, украл кошелек из сумочки.

Ранее двое приятелей избили и ограбили пенсионера, который отказался их подвезти.