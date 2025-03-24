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В Башкирии старшеклассники ворвались в класс и заставили отжиматься шестиклассников

В Уфе старшеклассники ворвались в класс и заставили учеников отжиматься
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Кадр из видео/Telegram-канал «Честный Репортаж»

В одной из школ Уфы старшеклассники пришли в кабинет, где занимались шестиклассники, вывели мальчиков в коридор и заставили их отжиматься. Все зафиксировала школьная камера. Позже видео опубликовал Telegram-канал «Честный Репортаж».

Инцидент произошел в гимназии №20. По словам родителей шестиклассников, старшие школьники пришли к их детям во время контрольной по математике. Они вытолкали мальчиков в коридор и принудили выполнять упражнения.

По информации канала, все началось с конфликта между одним из шестиклассников и педагогом по математике. Ученик якобы небрежно бросил на стол учительнице листок, она рассказала об этом коллеге. После этого в класс ворвались ученики старшей школы и устроили разборки. На опубликованном каналом видео родители обсуждают, что свидетелем разборок стала одна из учительниц. При этом женщина якобы ничего не предпринимала, а просто наблюдала за травлей старшими младших.

Родители шестиклассников написали обращение главе СК Александру Бастрыкину и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее в Новосибирске учитель физкультуры ударил второклассников и лишился работы.

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