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В Кирове врачи вытащили из глаза мужчины кусок проволоки

В Кирове врачи спасли мужчину с куском проволоки в глазу
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Shutterstock/FOTODOM

Врачи Кировской клинической офтальмологической больницы удалили из глаза пациента 17-миллиметровую проволоку. Об этом сообщает Минздрав региона.

В медицинское учреждение обратился мужчина с травмой глаза. Пациент рассказал, что работал с металлической щеткой, когда от нее отлетел кусок проволоки и вонзился ему в глаз. Пострадавшего госпитализировали и немедленно прооперировали, из глаза удалили кусок металла длиной почти 2 см.

В результате травмы пострадал хрусталик, его пришлось заменить на искусственный. Медики напомнили, что травмы глаза — одна из самых распространенных причин потери зрения. Чтобы избежать несчастных случаев, нужно неукоснительно соблюдать требования безопасности, защищая глаза очками, щитками и прочим.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи спасли мальчика, который случайно вонзил нож себе в глаз. Лезвие повредило роговицу, радужку, хрусталик и часть структур глазного яблока. Из-за этого ребенок потерял зрение на один глаз. Хирурги провели экстренную операцию, маленькому пациенту удалось восстановить зрение.

Ранее отец точил ножи и пробил сыну голову диском от болгарки.

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