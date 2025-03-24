В Екатеринбурге стоматолог отдала мошенникам 9 млн рублей

Жительница Свердловской области осталась без накоплений и оформила кредиты, испугавшись «спецслужб». Об этом сообщает kp.ru.

35-летняя врач-стоматолог поверила сообщениям мошенников о том, что «спецслужбы» Украины планируют оформить на нее кредит на 30 млн рублей. За сутки женщина сумела избавиться от своих накоплений и драгоценностей.

В общей сложности она перевела на криптокошельки более 9 млн рублей, заложила в ломбард все украшения, оформила заем на 300 тысяч рублей и также отправила вырученные деньги на указанные реквизиты.

«Спасать сбережения» россиянка перестала лишь после того, как рассказала о произошедшем знакомому, а тот убедил ее обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Хабаровске пенсионерка лишилась квартиры и почти 12 млн рублей из-за «экс-начальника». Мошенники обещали, что после продажи злоумышленников должны были задержать и квартира снова стала бы собственностью женщины, но в результате пенсионерка осталась без жилья и средств. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Липецке подросток «спасал» отца от тюрьмы и отдал мошенникам 300 тыс. рублей.