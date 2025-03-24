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Россиянину грозит штраф из-за привезенного из Азии лимона

На туриста, который привез из Вьетнама в Иркутск черенок лимона, завели дело
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Управление Россельхознадзора Иркутской области и Республике Бурятия

Запрещенные к ввозу растения нашли в иркутском аэропорту у россиянина, вернувшегося на родину из Вьетнама. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Нарушение выявили в аэропорту Иркутска 21 марта при досмотре пассажиров, прилетевших рейсом из Ханоя. У одного из путешественников в багаже сотрудники надземного ведомства нашли подкарантинную продукцию без фитосанитарных сертификатов — дерево лимона и полисциас кустарниковый.

Растения, которые могли «представлять угрозу сельскому хозяйству региона», изъяли и уничтожили, а против туриста возбудили дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф в размере от трехсот до пятисот рублей.

Ранее таможенники изъяли 37 живых жуков, замаскированных под японские закуски.

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