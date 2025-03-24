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Изменены даты проведения конференции ЦИПР-2025

Конференция ЦИПР в Нижнем Новгороде начнется на день раньше
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Пресс-служба ЦИПР

Десятая конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) стартует на день раньше запланированного срока, сообщили организаторы мероприятия. Изменение графика связано с корректировкой расписания официальных делегаций.

Конференция пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня 2025 года. Основные мероприятия развернутся на территории «Нижегородской ярмарки» и молодежного центра «Высота».

В рамках деловой программы состоится более 100 сессий, посвященных цифровизации ключевых отраслей экономики и сотрудничеству с зарубежными партнерами.

Отмечается, что выставка технологичных решений займет три павильона, где будут представлены разработки как российских, так и международных участников из стран БРИКС и ЕАЭС.

Кроме того, на базе «Нижегородской ярмарки» пройдут дополнительные события помимо основной программы. Так, 5–6 июня пройдет Глобальный цифровой форум, который объединит российских и зарубежных экспертов для обмена опытом и установления партнерств.

В свою очередь, с 5 по 8 июня будет проходить молодежный фестиваль «Тех-Френдли Викенд», направленный на популяризацию технологий среди широкой аудитории. Также на площадке пройдет премия CIPR Digital, чье награждение победителей запланировано на 2 июня.

Помимо этого, гостей конференции ждут культурно-развлекательные мероприятия и специальные партнерские события, которые пройдут как на площадке проведения ЦИПР, так и в разных локациях города. Эти активности приурочены к 10-летнему юбилею конференции.

Напомним, организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проходит при поддержке правительства России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области. Официальным медиапартнером конференции стал медиахолдинг Rambler&Co. Информационными партнерами выступили «Газета.Ru», «Лента.ру» и портал «Рамблер»

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