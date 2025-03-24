«Лента.ру» стала победителем премии «Визионеры. Управление изменениями»

ESG-раздел «Среда обитания» федерального издания «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стал победителем премии «Визионеры. Управление изменениями», взяв награду в номинации «За вклад в развитие отрасли». Об этом сообщили в редакции онлайн-газеты.

Раздел «Среда обитания» посвящен ESG-тематике и охватывает различные вопросы: от экологии и ответственного потребления до урбанистики и трансформации городских пространств. За время существования проекта издание опубликовало более 400 материалов, которые суммарно набрали свыше 5 млн просмотров.

Раздел не только информирует читателей о важных экологических проблемах, но и вдохновляет их на изменение потребительского подхода.

Проект сотрудничает с такими компаниями, как Сбер, «Росатом» и РЭО, рассказывая об их инициативах в области устойчивого развития.

Главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров назвал задачей медиа не только производство вовлекающего контента, но и влияние на происходящее в стране и мире.

«Победа в премии «Визионеры. Управление изменениями» — это признание нашей работы и важный шаг в продвижении ESG-тематики. При этом просто говорить о проблемах неэффективно, мы стараемся доступно объяснить, почему человечеству нужно менять свои потребительские привычки, и вызвать эмоции, которые заставят переосмыслить своё отношение к происходящему», — добавил Владимир Тодоров.

Ежегодная российская премия по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии, обществе «Визионеры. Управление изменениями» была учреждена шесть лет назад медиа проектом +1.

За время ее существования было подано более 600 заявок.

Медиахолдинг Rambler&Co — один из титульных информационных партнеров премии.

Интернет-издания «Лента.ру» и «Газета.ru» выступают информационными партнерами премии.