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На Урале мужчина изувечил соседа, поинтересовавшегося о его делах

В Екатеринбурге мужчина покалечил соседа после вопроса о его делах
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге местный житель оказался в больнице после коммуникации с соседом. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в подъезде дома №29 по улице Кобозева. По словам источника, мужчина возвращался домой, когда увидел на одной из лестничных площадок соседа.

«На втором этаже он увидел соседа: тот сидел в кресле на лестничной площадке. Парень спросил у знакомого: «С тобой все в порядке?», и после этого ничего не помнит», — рассказал собеседник СМИ.

Когда потерпевший очнулся, то решил, что упал, и обратился в больницу. Там ему диагностировали множественные травмы, включая перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом носа и другие.

Полицейские восстановили цепочку событий в тот вечер и выяснили, что мужчину избил сосед.

«В тот день мужчина поругался с женой, напился и отыгрался на случайном человеке», — рассказал источник издания.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Он задержан.

Ранее в Карелии мужчина покалечил сожительницу, метнув в нее пульт.

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