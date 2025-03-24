На Урале мужчина изувечил соседа, поинтересовавшегося о его делах

В Екатеринбурге местный житель оказался в больнице после коммуникации с соседом. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в подъезде дома №29 по улице Кобозева. По словам источника, мужчина возвращался домой, когда увидел на одной из лестничных площадок соседа.
«На втором этаже он увидел соседа: тот сидел в кресле на лестничной площадке. Парень спросил у знакомого: «С тобой все в порядке?», и после этого ничего не помнит», — рассказал собеседник СМИ.
Когда потерпевший очнулся, то решил, что упал, и обратился в больницу. Там ему диагностировали множественные травмы, включая перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом носа и другие.
Полицейские восстановили цепочку событий в тот вечер и выяснили, что мужчину избил сосед.
«В тот день мужчина поругался с женой, напился и отыгрался на случайном человеке», — рассказал источник издания.
В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Он задержан.
Ранее в Карелии мужчина покалечил сожительницу, метнув в нее пульт.