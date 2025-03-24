Пьяный россиянин избил возлюбленную и угрожал скинуть ее с балкона

Житель Горно-Алтайска ответил в суде за избиение возлюбленной и угрозы в ее адрес. Об этом сообщает прокуратура Республики Алтай.

По данным следствия, 34-летний обвиняемый поссорился со своей сожительницей. Пьяный мужчина несколько раз ударил женщину кулаком в лицо и угрожал выбросить ее с балкона.

По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела, приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

До этого сообщалось, что в Кировской области пенсионер избил сожительницу поленом. Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возникла ссора. В ходе конфликта 60-летний пенсионер схватил полено и несколько раз ударил им сожительницу. Травмы потерпевшей оценили как тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее россиянин избил сожительницу до разрыва мочевого пузыря и не давал вызвать скорую.