В Соль-Илецке годовалый ребенок попал в реанимацию после удара током

В Соль-Илецке сотрудники полиции устанавливают обстоятельства травмирования годовалого ребенка, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УМВД Оренбургской области.
Годовалая девочка была доставлена в отделение реанимации с электротравмой. Выяснилось, что ребенок находился дома вместе с матерью. Когда женщина отвлеклась, девочка начала дергать розетку и получила удар током.
У пострадавшей ожоги двух пальцев на руке, девочка находится под наблюдением медиков.
До этого сообщалось, что в Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку. Десятилетний школьник решил искупать питомца, после чего решил высушить его. Когда школьник решил воспользоваться феном, прибор замкнуло, и четвероклассника ударило током. Приехавшие на место медики направили пострадавшего в больницу, ребенку диагностировали ожог левой кисти.
Ранее в Подмосковье мужчина нашел подростка, лежавшего на рельсах без сознания.