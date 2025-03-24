В Соль-Илецке годовалый ребенок попал в реанимацию после удара током

В Оренбургской области ребенок попал в больницу после удара током

В Соль-Илецке сотрудники полиции устанавливают обстоятельства травмирования годовалого ребенка, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УМВД Оренбургской области.

Годовалая девочка была доставлена в отделение реанимации с электротравмой. Выяснилось, что ребенок находился дома вместе с матерью. Когда женщина отвлеклась, девочка начала дергать розетку и получила удар током.

У пострадавшей ожоги двух пальцев на руке, девочка находится под наблюдением медиков.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку. Десятилетний школьник решил искупать питомца, после чего решил высушить его. Когда школьник решил воспользоваться феном, прибор замкнуло, и четвероклассника ударило током. Приехавшие на место медики направили пострадавшего в больницу, ребенку диагностировали ожог левой кисти.

Ранее в Подмосковье мужчина нашел подростка, лежавшего на рельсах без сознания.