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В Соль-Илецке годовалый ребенок попал в реанимацию после удара током

В Оренбургской области ребенок попал в больницу после удара током
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Соль-Илецке сотрудники полиции устанавливают обстоятельства травмирования годовалого ребенка, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УМВД Оренбургской области.

Годовалая девочка была доставлена в отделение реанимации с электротравмой. Выяснилось, что ребенок находился дома вместе с матерью. Когда женщина отвлеклась, девочка начала дергать розетку и получила удар током.

У пострадавшей ожоги двух пальцев на руке, девочка находится под наблюдением медиков.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку. Десятилетний школьник решил искупать питомца, после чего решил высушить его. Когда школьник решил воспользоваться феном, прибор замкнуло, и четвероклассника ударило током. Приехавшие на место медики направили пострадавшего в больницу, ребенку диагностировали ожог левой кисти.

Ранее в Подмосковье мужчина нашел подростка, лежавшего на рельсах без сознания.

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