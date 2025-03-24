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Влюбленная пара пытала домашних животных ради съемки секс-контента

Пара из Болгарии годами пытала домашних животных и снимала это на видео
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В Болгарии пара истязала домашних животных ради съемок секс-контента, пишет Metro.

По версии следствия, 26-летняя Габриэла Сашова и 34-летний Красимир Георгиев снимали видео для фетишистов и продавали их в интернете. Предполагается, что они заработали десятки тысяч фунтов, получая от заказчиков от £40 до £600 в зависимости от вида домашнего животного. Кошки, морские свинки, кролики, собаки и мыши-альбиносы — вот некоторые из животных, которых пытали живодеры. Они связывали жертв, наносили им ножевые ранения и давили автомобилем.

Вдохновителем съемок и героиней ужасающих роликов стала Сашова, а Георгиев оставался за кадром. Полиция начала расследование после многочисленных жалоб и обнаружила дома у подозреваемых компьютер и смартфон с гигабайтами видеоматериалов, которые снимались на протяжении нескольких лет. Сашова и Георгиев были арестованы и обвинены в отмывании денег, преступном сговоре и жестоком обращении с животными.

Дело вызвало массовый резонанс в нескольких городах Болгарии, включая столицу Софию. Там прошли протесты с требованиями ужесточить наказание для живодеров, вплоть до пожизненного лишения свободы. Согласно действующим болгарским законам, если обвинения будут доказаны, паре грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее россиянин постирал в машинке живого кота и снял это на видео.

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