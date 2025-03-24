Россиянам объяснили, как отличить мошенника от реального сотрудника техподдержки

IT-эксперт Андреев: в 99% случаев техподдержка звонит клиенту по его запросу

Настоящие сотрудники технической поддержки в 99% случаев связываются с пользователями только по их запросу. Об этом в беседе с РИАМО сообщил руководитель направления поддержки пользователей «Почты» и «Облака» Mail Павел Андреев.

«Если же вы не инициировали разговор, остерегайтесь. Мошенники часто используют различные хитрости: они могут утвердительно заявлять, что «ваш аккаунт под угрозой», чтобы вызвать панику и заставить вас действовать быстро», — рассказал эксперт.

Кроме того, по его словам, мошенники просят своих жертв предоставить конфиденциальную информацию, такую как номер банковской карты или паспортные данные.

Если возникли сомнения по поводу обращения, Андреев посоветовал написать или позвонить в техподдержку напрямую через официальный сайт или приложение компании.

Эксперт в сфере искусственного интеллекта Игорь Ашманов до этого сообщил, что телефонные мошенники каждый день крадут у россиян около миллиарда рублей.

По его словам, в мошеннических сетях работают не менее 50 тыс. человек. В день граждане РФ получают 20 млн звонков, то есть каждый злоумышленник совершает 300-400 звонков.

Ранее стало известно об обновленной схеме обмана россиян с клонами банковских карт.