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Стало известно об обновленной системе обмана россиян с клонами банковских карт

ВТБ: мошенники усовершенствовали схему с NFC-клонами карт
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Shutterstock

Злоумышленники усовершенствовали схему обмана с использованием NFC-клонов банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе банка ВТБ, передает РИА Новости.

По данным финансовой организации, в самой популярной схеме есть два компонента: социальная инженерия и доработанные шпионские программы.

«Теперь вместо того чтобы делать виртуальный клон карты клиента (им можно расплачиваться по NFC в магазинах или снимать деньги в банкомате), мошенники просят перевести деньги на безопасный счет, а на деле – на свой NFC-клон. Это позволяет им не оставлять цифровых следов преступления», — говорится в сообщении.

По данным ВТБ, злоумышленники звонят пользователю под видом сотрудника сотового оператора, банка или другой крупной компании и просят установить программу на телефон, которая на самом деле является шпионским ПО.

Специалисты предупредили, что если раньше основной модуль был установлен на устройстве мошенника, то теперь схема работает наоборот. Теперь мошенники устанавливают основной модуль на телефон жертвы и получают средства на клон карты через NFC-операцию клиента.

13 марта эксперт в сфере искусственного интеллекта Игорь Ашманов заявил, что телефонные мошенники каждый день крадут у россиян около миллиарда рублей.

Ранее в России зафиксировали рост мошеннических звонков.

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