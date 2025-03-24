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Генпрокурор поручил проконтролировать соблюдение прав учеников при сдаче экзаменов

Краснов поручил проследить за соблюдением прав учеников при сдаче экзаменов
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам всех регионов проследить за обеспечением прав учащихся во время сдачи экзаменов и зачисления в старшие классы школ, колледжей и высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурорам поручено пресекать факты неправомерных отказов девятиклассникам продолжить обучение в школе, не допускать незаконного привлечения школьников к административной ответственности из-за несоблюдения ими правил сдачи экзаменов (использование гаджетов), а также чиновники должны оценить подготовку образовательных учреждений к приемной кампании 2025-2026 учебного года согласно приказу Минобрнауки РФ.

Кроме того, прокуроры должны будут проконтролировать реализацию в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области эксперимента по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году лишь по двум предметам, а также соблюдение прав детей ветеранов специальной военной операции на поступление в учреждения среднего профессионального образования и вузы по отдельной квоте.

Ранее стало известно, когда и как будут проходить экзамены у 11-классников.

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