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Врач назвал главные признаки депрессии

Врач Исаев: плохая концентрация может быть признаком депрессии
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THICHA SATAPITANON/Shutterstock/FOTODOM

Стойкое снижение настроения и ощущение мрачности, тоски, безысходности являются одними из главных признаков депрессии. Об этом kp.ru рассказал врач-психиатр, нарколог, к.м.н., руководитель московской клиники Руслан Исаев.

По его словам, такое состояние называется «гипотимия». Еще одним признаком развития такого расстройства могут быть когнитивные нарушения. К ним врач отнес затрудненное мышление и плохую концентрацию. Кроме того, у человека может снижаться активность и пропадать желание что-либо делать.

«Главная особенность депрессии в том, что никакие радости жизни — отдых, общение, хобби — не приносят облегчения. Сон, который в норме должен восстанавливать силы, не дает ощущения бодрости, человек может спать сутками и все равно чувствовать себя разбитым», — добавил Исаев.

Эксперт рынка НТИ «Хелснет», директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина до этого говорила, что риску весенней депрессии больше всего подвержены люди с нарушением сна, аллергией, а также чувствительные к переменам. Специалист отметила, что весеннее ухудшение настроения является «не просто мимолетной грустью», а существенно влияющим на функционирование человека состоянием.

Ранее врач объяснила, почему при депрессии страдает микробиота кишечника.

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