Врач раскрыла, как мужчине сохранить молодость после 40 лет

Регулярные физические нагрузки остаются залогом поддержания здоровья и спортивного внешнего вида. Об этом в интервью РИАМО напомнила врач-косметолог, дерматовенеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.

«Следует отметить, что для создания сбалансированного рельефного тела и повышения общей выносливости организма необходимо давать не только силовые нагрузки, но и выполнять регулярные кардиотренировки», — отметила специалист.

Она добавила, что при посещении спортзала важно помнить о соблюдении правил гигиены: всегда использовать личное полотенце, принимать душ до и после тренировки, обращать внимание на чистоту оборудования.

Заместитель главного врача сети клиник «Атлас», косметолог Оксана Чащина до этого говорила, что бороться со старением только с помощью аппаратных или инъекционных методик нельзя.

Чтобы сохранить молодость, важно правильно питаться, заниматься спортом, соблюдать режим сна и минимизировать стресс, подчеркнула специалист. Она также посоветовала каждому человеку старше 30 лет проходить ежегодный check up.

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