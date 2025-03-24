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Стало известно о работе организатора покушения на Ельцина

SHOT: организатор покушения на Ельцина Кислов работал дворником в детсаду
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Организатор покушения на экс-президента России Бориса Ельцина Иван Кислов устроился дворником в детский сад в Хабаровском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Иван Кислов в 2020-м устроился дворником в детский садик № 184 в Хабаровске — с месячным доходом около 5–6 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По данным канала, именного этого мужчину в 1993 году задержали с ножом на крыше здания администрации президента на Старой площади. В тот момент, по данным SHOT, он тоже представился дворником.

Авторы публикации обратились в детский сад и выяснили, что Кислов больше не работает в учреждении. Журналисты отметили, что в 2023 году мужчина открыл счет в одном из банков для начисления пенсии, после чего следы о его деятельности потерялись.

В посте подчеркивается, что Кислова продолжают наблюдать в психиатрической больнице, ранее ему поставили диагноз «шизофрения». На данный момент о местонахождении мужчины неизвестно. Покушение на Ельцина было мотивировано желанием «отомстить за распад СССР». В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к нападению и террористическому акту, однако эксперты признали Кислова психически больным.

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