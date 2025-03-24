Военные взорвали ледовые заторы на реках в Приморье

Военнослужащие взорвали лед на реках в Приморском крае

Военнослужащие Восточного военного округа взорвали ледовые заторы на реках в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

Взрывные работы были проведены в рамках оказания помощи правительству Приморья по ликвидации ледовых заторов на реках Большая Уссурка и Арсеньевка. Две группы саперов-подрывников провели 25 подрывов льда, имевшего толщину от 30 сантиметров до 1 метра 10 сантиметров.

Чтобы не допустить подтопления жилых домов, находящихся в поймах рек, и обеспечить безопасный пропуск паводковых вод, военные использовали более тонны взрывчатки.

В региональном центре управления Восточного военного округа действует рабочая группа, круглосуточно ведущая наблюдение за паводковой обстановкой.

13 марта сообщалось, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Новосибирского соединения ракетных войск стратегического назначения министерства обороны России подорвали лед на Оби, чтобы избежать ледяных заторов.

Ранее в России впервые заморозили реку для сноса недостроенного моста.