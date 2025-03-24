В Госдуме предложили выдавать комплекты необходимого для новорожденных

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил предоставлять молодым родителям наборы первой необходимости для ухода за новорожденными. Соответствующее обращение направлено министру труда Антону Котякову, сообщает РИА Новости.

Соавтором инициативы выступила глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Предлагаем ввести адресную поддержку семьям, где первый ребенок рожден матерью младше 23 лет. Набор включает предметы гигиены и ухода, критически важные для здоровья малыша в первый год жизни», — говорится в документе.

Миронов подчеркнул, что такие меры снизят финансовую нагрузку на фоне роста цен.

Он привел в пример московский набор «Наше сокровище», который выдают в роддомах. В него входят одежда, постельное белье и средства гигиены.

«Аналогичная практика должна быть расширена на федеральный уровень», — заявил политик.

Ранее в Госдуме предложили отменить критерии для пособий многодетным.