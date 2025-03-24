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В России появилось криминальное движение, члены которого избивают наркокурьеров

«Известия» рассказали о криминальном движении, избивающем наркокурьеров
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Shutterstock

В России появилось избивающее наркокурьеров криминальное движение «спортиков». Об этом сообщает газета «Известия».

Члены движения действуют по заказам наркошопов и жестоко расправляются с теми, кто обманывает магазины и присваивает себе деньги или наркотики. «Спортики» снимают доказательства выполненной «работы» на видео и отправляют заказчикам, а те, в свою очередь, присылают деньги.

По данным газеты, за последние два года в Москве, Подмосковье, Первоуральске, Березниках, Екатеринбурге, Новокузнецке и других городах произошло около 20 подобных случаев.

Криминальное движение «спортиков» появилось в ответ на новые механизмы наркоторговли, так как все больше сделок с наркотиками осуществляется при помощи «закладок». Эксперты отмечают, что «спортики» не борются с наркоторговлей или наркозависимыми. Наоборот, они стали частью структуры наркобизнеса.

13 февраля сообщалось, что церковный проповедник пошел в закладчики ради дополнительного заработка.

Ранее в Калининграде мужчина выстрелил в ногу прохожему, которого принял за закладчика.

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