В России появилось криминальное движение, члены которого избивают наркокурьеров

В России появилось избивающее наркокурьеров криминальное движение «спортиков». Об этом сообщает газета «Известия».

Члены движения действуют по заказам наркошопов и жестоко расправляются с теми, кто обманывает магазины и присваивает себе деньги или наркотики. «Спортики» снимают доказательства выполненной «работы» на видео и отправляют заказчикам, а те, в свою очередь, присылают деньги.

По данным газеты, за последние два года в Москве, Подмосковье, Первоуральске, Березниках, Екатеринбурге, Новокузнецке и других городах произошло около 20 подобных случаев.

Криминальное движение «спортиков» появилось в ответ на новые механизмы наркоторговли, так как все больше сделок с наркотиками осуществляется при помощи «закладок». Эксперты отмечают, что «спортики» не борются с наркоторговлей или наркозависимыми. Наоборот, они стали частью структуры наркобизнеса.

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