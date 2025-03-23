«Вода прибывает на глазах»: жительница Иркутской области — о паводках

Житель села Хомутово Иркутской области Максим рассказал «Газете.Ru», что подтопления из-за паводков начались ночью, вода прибывала в большом объеме и заблокировала его автомобиль в гараже. Мужчина пожаловался, что до утра администрация села будто ждала, когда поток воды остановится.

«Приехали в субботу из города, ничто не предвещало такого, во дворе было сухо. Вода пришла сразу полуметровым уровнем. Всю ночь с женой поднимали мебель, чтобы не разбухла. Наш каменный дом держался до последнего, но после обеда уровень воды в гараже сравнялся с уличным – вода пошла в дом на 1 см по периметру. У соседей в низине по 20-50 см в домах. По ощущениям, администрация бездействует. Такая ситуация происходит на участке второй раз, но в 2020 году и дома не было и уровень воды в два раза меньше был – за два дня все помпами откачали. Режим ЧС был введен с 19 марта, топило село Урик, но никто не обследовал ситуацию в полях и какой там уровень воды. Всем абсолютно все равно. Мы из Хомутово выехали, поскольку есть квартира в городе», – сказал он.

Другая жительница села Ольга рассказала «Газете.Ru», что все ее имущество затопило, она планирует обращаться в суд за компенсацией. По ее словам, для устранения паводков вызвали сотрудников МЧС из других городов.

«По желанию людей эвакуируют, мы на втором этаже пока прячемся. Вода начала прибывать вчера днем, ночью уже в доме была. Хотелось бы получить компенсацию, скорее всего в суд пойдем. МЧС сразу начали работать, но мало было единиц техники, на всех не хватало, сегодня назначили из соседних городов. Просили администрацию пиломатериал для устройства рукавных мостиков, но им не на чем было привезти. Там нужно дорогу взрывать на Колхозную улицу и строить мост. Естественно, это затраты», – пояснила она.

Еще одна жительница Хомутова Сандра в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что вода плохо уходит с одной из улиц. По ее словам, сотрудникам МЧС необходимо вскрыть дорогу, но администрация не соглашается из-за нехватки денег.

«Вода прибывает на глазах. Пострадал погреб, полы в доме, размыло скважину, затоплена одна машина – в салоне вода. Нет ни одного островка. К нам никакая помощь не ходит, работает только МЧС, сотрудники администрации только с утра были. Вода плохо уходит на улице Колхозной в речку Куду. В МЧС говорят, что нужно вскрывать дорогу, толку нет помпой качать. Но администрация против, говорят, что денег нет у них восстанавливать», – заключила она.

До этого глава Иркутского района Леонид Фролов заявил, что режим ЧС ввели из-за паводка в Хомутове, там подтопило 98 участков, шесть семей пришлось эвакуировать. По словам главы, в ликвидации последствий паводка задействовано 27 единиц техники и 129 человек. В их числе сотрудники местной администрации, волонтеры и спасатели МЧС.

Ранее десятки участков затопило из-за паводка в Башкирии.