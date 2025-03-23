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Россиянам заявили об опасности поездок в Южную Корею, где бушуют пожары

В АТОР призвали россиян отказаться от поездок в Южную Корею из-за пожаров
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Borja Suarez/Reuters

Российских туристов призвали воздержаться от поездок в районы Южной Кореи, охваченные пожарами. Там сейчас может быть опасно, заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с Telegram-каналом SHOT.

Мурадян уточнил, что в Южной Корее в том числе горят популярные парки и места рядом с достопримечательностями и храмами. В АТОР следят за ситуацией и призывают туристов, которые уже находятся в стране, уехать подальше от эпицентра пожаров, чтобы не пострадать.

«Есть сомнения, что обстановка может существенно повлиять на турпоток, потому что Южная Корея — это экскурсионная страна и если не в один регион, то во второй туристы поедут. И они часто объезжают всю страну, исключить из маршрута место стихийного бедствия не составит труда», — заявил Мурадян.

Пожары начались в уезде Санчхон провинции Кёнсан. С лесов огонь перекинулся на десятки жилых домов. 1,5 тысячи людей эвакуировали из самых опасных мест. Власти Южной Кореи ввели режим национального бедствия в юго-восточной части страны из-за пожаров.

До этого россиянам назвали другие страны, которые могут быть опасны для путешествия. Речь идет о криминальных странах с низким уровнем жизни. Например, в этот список попала Бразилия, в столице которой опасно гулять одному даже днем.

Также может быть опасно в африканских государствах, где развито воровство среди местного населения. Кроме того, следует быть осторожнее в тех странах, где наблюдаются вспышки инфекций: желтой лихорадки, малярии и прочего. В ряде государств могут быть единичные случаи негативного отношения к гражданам России.

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