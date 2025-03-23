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Российские специалисты санитарной авиации оказывают помощь пациентам в Зимбабве

Российские врачи и летчики оказали помощь более 250 пациентам в Зимбабве
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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Специалисты санитарной авиации из РФ оказали помощь 267 пациентам за первые семь месяцев работы в Зимбабве. Об этом сообщает Sunday Mail.

В публикации подчеркивается, что компания «Хели-драйв Зим», в которой трудятся летчики и врачи из России, осуществила 76 экстренных эвакуаций детей, в том числе 21 новорожденного. С начала 2025 года 75 пациентов были доставлены в Хараре, еще 30 в Булавайо.

Издание подчеркивает, что зимбабвийская служба санитарной авиации оказывает услуги пациентам бесплатно.

До этого врачи Чукотской окружной больницы в Анадыре спасли дошкольника, который проглотил сразу несколько магнитов.

По словам медиков, четырехлетний мальчик поступил в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи сразу заподозрили наличие в ЖКТ инородных предметов, что подтвердили результаты обследования. Во время операции врачи Виктор Грипекин и Игорь Иванов удалили девять магнитов из кишечника ребенка.

Специалисты отметили, что пациент уже выписан из больницы. Мальчик полностью восстановился.

Ранее российские ученые предложили лечить раны чайным грибом.

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