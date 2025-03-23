Россиянка лишилась 5 млн рублей при оформлении «перерасчета» пенсии

Жительница Томской области осталась без накоплений, поверив в перерасчет пенсии. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 58-летней женщиной и сообщили, что ей положен перерасчет пенсионного стажа. Они убедили потерпевшую продиктовать им код из СМС-сообщения. Получив персональные данные, злоумышленники убедили женщину в том, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан, и некие мошенники уже получили доступ к сбережениям томички.

Для того что бы аннулировать доверенности, ей необходимо было переустановить все приложения банков на сотовом телефоне и перевести денежные средства на безопасные счета. Женщина обналичила имевшиеся на ее банковском счете средства и через банкоматы перевела их на указанные преступниками реквизиты. Общий ущерб составил 5 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Хабаровске пенсионерка лишилась квартиры и почти 12 млн рублей из-за «экс-начальника». Мошенники обещали, что после продажи злоумышленников должны были задержать, и квартира снова стала бы собственностью женщины, но в результате пенсионерка осталась без жилья и средств. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Липецке подросток «спасал» отца от тюрьмы и отдал мошенникам 300 тыс. рублей.