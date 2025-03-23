Россиянин поссорился с соседкой по общежитию и вытолкнул ее из окна

Житель Ставропольского края поссорился с соседкой в общежитии и вытолкнул ее в открытое окно, пострадавшая выжила, она госпитализирована. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По данным следствия, 33-летний обвиняемый поссорился со своей соседкой на кухне общежития и намеренно вытолкнул женщину в открытое окно. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты.

Злоумышленника задержали, он признался в содеянном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, обвиняемый может получить до восьми лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Красного Сулина получил 10 лет колонии за нападение на сожительницу. Пьяный россиянин поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватил женщину за одежду и вытолкнул из окна третьего этажа. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее в Подмосковье юноша выбросил собаку возлюбленной с 14-го этажа.