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В Туле мужчина убирался в квартире знакомой и украл у нее змею

В Туле будут судить мужчину, который украл у знакомой полутораметровую змею
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Пресс - служба судов и УСД Тульской области

Житель Тулы предстанет перед судом за кражу змеи и личных вещей у знакомой. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы области.

По данным следствия, в ноябре 2024 года туляк проводил уборку в квартире своей знакомой. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, злоумышленник украл у нее беспроводные наушники и колонку, топорик, раскладной нож и полутораметрового маисового полоза вместе с контейнером. Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, подозреваемого в краже задержали, было возбуждено уголовное дело. Туляку может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Твери полицейские задержали местного жителя, который провожал до дома новую знакомую и напал на нее в подъезде. Ущерб пострадавшая оценила в 120 тысяч рублей. Личность нападавшего удалось быстро установить, им оказался 37-летний местный житель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже, подозреваемому может грозить до четырёх лет лишения свободы.

Ранее петербурженка похитила у знакомой электросамокат, угрожая ножом.

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