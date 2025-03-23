В Иркутске школьница попала в больницу после нападения неизвестного с бутылкой

В Иркутске полиция разыскивает мужчину, который ударил школьницу бутылкой по лицу, девочке наложили несколько швов. Об этом сообщает kp.ru.

12-летняя девочка возвращалась домой из школы, на тротуаре ее обогнал неизвестный и ударил девочку бутылкой по лицу. Пострадавшую спас прохожий. Молодой человек позвонил с ее телефона матери и дождался приезда медиков.

«Дочери наложили три шва с внутренней стороны губы и один с внешней. До позднего вечера мы беседовали с полицейскими, а на следующий день вновь вернулись в Ивано-Матренинскую детскую больницу. У ребенка откололись нижние передние зубы и заболели верхние», — рассказала мать школьницы.

Семья обратилась в правоохранительные органы, по факту произошедшего проводится проверка. Личность нападавшего устанавливается.

До этого сообщалось, что в Пензенской области подросток попал в больницу после конфликта на парковке. Дети случайно попали снежком в автомобиль, мужчина догнал ребенка, несколько раз ударил и потащил домой в квартиру. Мальчика спасли прохожие, он госпитализирован с переломами.

Ранее в Новосибирске бывшему психологу детсада дали условный срок за избиение ребенка.