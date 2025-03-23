В Центробанке назвали три основных типа посредников мошенников

В России есть три основных типа дропперов — посредников, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян. Об этом пишет РИА Новости.

По данным регулятора, по выполняемому функционалу дропперы делятся на три основных типа: заливщик, транзитник и обнальщик, а по степени осознания ими своей роли — на разводных и неразводных.

Транзитник — тот, кто получает на карту деньги, переводит их по реквизитам, которые сообщает куратор-мошенник. Заливщик получает от курьеров деньги и заносит через банкоматы на мошеннические счета и карты. Обнальщики получают деньги на карту и снимают с банкоматов, но дальше они либо передают их курьерам, либо могут сами передавать средства.

Неразводные дропперы — это те, кто осознают, что они делают и целенаправленно пришли к незаконной деятельности. А разводные самих вовлекают в мошенническую схему без их ведома, отметили в Центробанке. Например, человека просят отнести деньги от одного человека другому, а на деле он становится курьером средств от жертвы к злоумышленнику.

Ранее мошенники начали обманывать электросамокатчиков.