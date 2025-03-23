Вильфанд рассказал, смогли бы современные метеорологи спасти «Титаник»

Метеорологи в настоящее время имеют технологии, которые позволяют предотвращать катастрофы наподобие крушения лайнера «Титаник». Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

Журналисты задали ему вопрос, могут ли современные технологии в метеорологии помочь специалистам избежать крушений кораблей, сравнимых с ситуацией с «Титаником».

«Совершенно определенно можно утверждать, что ничего подобного бы не произошло. Сейчас это исключено», — ответил Вильфанд.

Он пояснил, что специалисты знают месторасположение всех айсбергов благодаря развитию спутниковой метеорологии. В том числе сейчас на орбите находится российский гидрометеорологический спутник «Арктика-М», не имеющий аналогов в мире.

При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, за последние 100 лет число океанологических прогнозов выросло многократно. В связи с этим, даже если бы метеорологи не использовали спутниковые данные, они все равно смогли бы предотвратить катастрофу наподобие крушения «Титаника».

В конце Вильфанд уточнил, что прогнозы погоды позволяют формировать безопасные маршруты для кораблей в Атлантическом океане. Морякам даются рекомендации, в которых четко прописано, где дрейфуют айсберги и бушует циклон.

«Титаник» затонул в ночь на 15 апреля 1912 года после того, как врезался в айсберг в акватории Атлантического океана. Всего на борту лайнера находились более 2 200 человек.

Ранее метеоролог предупредил, что 2025 год может стать одним из самых теплых в истории.