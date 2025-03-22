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В КБР раскрыли группу из 14 человек, присваивавшую детские выплаты

RG.RU: в КБР раскрыли мошенничество с детскими выплатами на сумму 101 млн рублей
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) раскрыли мошенническую схему с детскими выплатами на сумму 101 млн рублей. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на данные республиканского управления МВД.

В причастности к преступной схеме подозреваются 13 жителей Кабардино-Балкарии и женщина из Северной Осетии. В период с июля 2022 года по октябрь 2023 года они получали выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет на незаконных основаниях. По версии следствия, эти 14 человек предоставили фиктивные документы о занятости, что позволяло им получать выплаты на детей, как на находящихся на их иждивении.

Еще одна подозреваемая, жительница Кабардино-Балкарии, по данным следствия, зарегистрировалась в городе Нарьян-Мар в Архангельской области, чтобы получить повышенное ежемесячное детское пособие в размере 560 тыс. рублей.

До этого депутат Ильтяков заявил, что повышение выплат на детей формирует паразитические наклонности.

Ранее на Камчатке женщина, лишенная родительских прав, полгода прожила на детские пособия.

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