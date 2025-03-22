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Провайдер Lovit восстановил доступ к интернету

Провайдер Lovit восстановил доступ к интернету после DDos-атаки
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Unsplash

Интернет-провайдер Lovit восстановил доступ в сеть после сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что доступ в интернет был полностью восстановлен в 16:00. Провайдер отметил, что всем абонентам сделают перерасчет в зависимости от длительности отсутствия интернета.

Представители Lovit до этого объяснили причину массовых сбоев в работе по России DDoS-атакой. По словам представителей компании, на данный момент специалисты работают над восстановлением полного функционала всех систем и абонентских платформ. В публикации подчеркивается, что после возобновления работы всем абонентам проведут перерасчет в соответствии с периодом недоступности услуг.

Позже Роскомнадзор подтвердил массированную DDoS-атаку на провайдера домашнего интернета Lovit, она продолжается до сих пор. Отмечается, что специалисты помогают отражать кибератаку с помощью национальной системы противодействия DDoS-атакам.

Ранее москвичи пожаловались на работу интернет-провайдера Lovit в домах ПИК.

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