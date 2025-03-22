Появились подробности скандала с исландским министром, которая родила от подростка

В Исландии министр образования и по делам детей Астильдур Лоа Торсдоттир подала в отставку после того, как стало известно, что в молодости она родила ребенка от подростка, а потом требовала с него алименты, выставляя себя жертвой. Об этом сообщил портал Ruv.is.

Сейчас женщине 58 лет, свой государственный пост она занимала с декабря 2024 года. Однако СМИ узнали, что 36 лет назад 22-летняя Астильдур влюбилась в парня, который был сильно младше нее — на тот момент школьнику было всего 15 лет. О прошлом министра стало известно после того, как одна из родственниц парня пожаловалась на Астильдур премьер-министру.

По данным издания, мальчик был из неблагополучной семьи и его родные не обратили внимания, что он гуляет с совершеннолетней девушкой. Через год после начала отношений Астильдур забеременела и родила сына.

В то время 23-летняя женщина руководила молодежной группой в религиозном сообществе. Будущий отец ее ребенка также был в этой общине, где искал поддержки.

Сейчас уже взрослый мужчина — отец ребенка — признался, что в молодости он был в сложном положении, ведь семья о нем не заботилась, а церковь стала единственным местом, где его приняли. Он был юн и неопытен, поэтому не понимал, во что его втянула взрослая подруга.

В итоге Астильдур подала в отставку, но попыталась объяснить произошедшее со своей стороны.

«Когда я встретила его, я была совершенно неопытна в любви. Он же, напротив, казался гораздо более зрелым в этих вопросах», — написала женщина.

Свою вину экс-министр не признает и перекладывает ответственность на бывшего любовника. Она заявила, что мальчик тогда «был опытен не по годам, не давал ей прохода и настаивал на близости».

Астильдур также рассказала, что хотела наладить контакт с парнем после того, как родила от него. Она приглашала его посмотреть на ребенка и привозила малыша к нему домой. Однако парень не отвечал ей взаимностью, утверждает Астильдур. По словам женщины, она якобы часами ждала его в машине.

В итоге женщина потребовала с подростка алименты, и тому пришлось выплачивать их, пока сыну не исполнилось 18 лет.

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