В Петербурге женщина обвинила грумера в избиении ее собаки

Жительница Петербурга обвинила грумера в избиении ее собаки, на теле питомца она нашла кровоподтеки и гематомы. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в груминг-салоне на Ленинском проспекте. Женщина забрала своего питомца домой после процедуры и обнаружила на теле собаки кровоподтеки и гематомы.

Владелица пса обратилась в салон с жалобой, руководство заверило ее, что с животным обращались бережно и в качестве доказательства передало ей видеозаписи. Спустя несколько месяцев, при более детальном изучении видеоматериалов, хозяйка пса обнаружила, что сотрудница салона била собаку по носу и туловищу, прижимала к стене.

Мастер призналась в содеянном, объяснив свой поступок агрессивным поведением животного. Хозяйка пса требует с салона компенсацию 120 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что пьяный россиянин избил 80-летнюю пенсионерку из-за лающей собаки. Агрессивный сосед в нетрезвом состоянии уже не раз скандалил с потерпевшей. Дебошира задержал наряд Росгвардии, мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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