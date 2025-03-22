В России обновится классификатор видов экономической деятельности

У блогеров и агентств появится свой общероссийский классификатор видов экономической деятельности, сообщила в своем Telegram-канале одна из основательниц «Ассоциации блогеров и агентств» (АБА) Татьяна Иванова.

«К кодам, описывающим деятельность участников рекламного рынка и рынка услуг по связям с общественностью (PR), добавлены два новых номера. В этом и главный кайф АБА: мы делаем все для рынка. За каждым словом есть результат», — сказала она.

Иванова добавила, что работа над собственным ОКВЭД стала первой рабочей группой АБА.

«Я очень признательна моему партнеру Максу Перлину, что он в самом начале поддержал эту идею и все три года был ее локомотивом», — отметила она.

Также Иванова объяснила, зачем индустрии нужен собственный ОКВЭД.

«Индустрия есть, отрасли нет. Это создает правовую неопределенность и проблемы с налогами, договорами и регуляторами. У нас много регулирующих актов, но нет защищающих. Отдельный код позволит создать официальные правила игры. Рынок блогеров — это не только реклама, но и значительный сектор цифровой экономики. Четкий ОКВЭД поможет учитывать обороты индустрии, привлекать инвестиции и выстраивать стратегию ее развития», — заключила она.