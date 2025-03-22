В Нижегородской области ребенок получил ножевое ранение на детской площадке

В Нижегородской области ребенок попал в больницу после игр с ножом во дворе

В Ворсме десятилетний мальчик попал в больницу, пытаясь отобрать канцелярский нож у приятеля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

Школьники играли на детской площадке во дворе дома. Один из мальчиков принес с собой канцелярский нож. Как сообщила полицейским мать пострадавшего, сын вернулся с прогулки с окровавленной рукой и рассказал, что попытался отобрать нож у приятеля, но порезался. Школьника госпитализировали с резаными ранами пальцев.

По данным портала News NN, мальчик, который прихватил из дома нож, учится в коррекционной школе, проживает с отцом, братом и сестрой. Мать участия в воспитании детей не принимает и ведет асоциальный образ жизни. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Тульской области пьяный подросток напал на мальчика. 17-летний юноша напал на 13-летнего мальчика во дворе дома. Злоумышленник похитил у ребенка телефон стоимостью 18 тысяч рублей. Семья пострадавшего обратилась в правоохранительные органы, подозреваемого в нападении задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, юноше может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Краснодарском крае мать ударила ножом годовалого сына.