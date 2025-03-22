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Арестованные в Москве и Подмосковье смогут покупать красную икру

РИА: арестованные в СИЗО Москвы и Подмосковья смогут покупать красную икру
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Pexels

Содержащиеся в следственных изоляторах Москвы и Московской области могут заказать красную икру. Такая услуга появилась в магазине, занимающейся продажей готовой еды для арестованных, передает РИА Новости.

Соответствующий магазин осуществляет продажу готовой еды и разных товаров в магазинах при СИЗО. Зачастую такой услугой пользуются близкие людей, находящихся под стражей.

На прошлой неделе ассортимент магазина пополнился красной лососевой икрой. Банка в 250 граммов обойдется в 3,6 тыс. рублей.

Отмечается, что красная икра стала доступна для заказа в первую очередь по просьбе пребывающих в СИЗО женщин, так как икра положительно сказывается на женском здоровье.

Адвокат Дмитрий Рощин рассказал агентству, что заказ еды в следственные изоляторы — уже давно обыденная история для российской столицы, кто-то ежедневно заказывает себе полный рацион. Однако для заключенных цены на продукты завышены по сравнению с ценами в обычных магазинах.

Рощин отметил, что ждет такого же удобного решения с лекарствами для содержащихся СИЗО, так как их доставка не всегда проходит гладко и быстро.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие условия «покупали» себе российские заключенные.

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