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Российские врачи прооперировали младенца с восемью пальцами на ноге

В Иркутске врачи удалили ребенку три лишних пальца на ноге
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Ивано-Матренинская детская клиническая больница

Хирурги Ивано-Матренинской больницы спасли семимесячного младенца с восемью пальцами на ногах, патологию не было видно на УЗИ. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Об особенности мальчика родители узнали после его рождения, на УЗИ никаких патологий не заметили. Врачами было принято решение удалить лишние фаланги и плюсневые кости, чтобы сохранить полноценную опору на стопу и привести ее к нормальным размерам.

«Когда сын родился, мне сразу сказали: «А у вас тут полидактилия, вы знали?» И показывают ножку, на что я ответила «лучше больше, чем меньше», — рассказала мать младенца.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, врачи дают положительные прогнозы на восстановление. Первые шаги ребенок сможет сделать уже летом.

До этого сообщалось, что в Подмосковье врачи удалили новорожденному из носа гигантское новообразование. Опухоль занимала всю правую ноздрю и мешала дыханию.

Ранее российские врачи спасли младенца с критическим пороком сердца.

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