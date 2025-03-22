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Во Владивостоке пара устроила заплыв на надувном матрасе, чтобы поймать селедку

В Приморье пара отправилась на рыбалку на надувном матрасе и попала на видео

В Приморье пара рыбаков совершила заплыв на надувном матрасе, чтобы успеть поймать селедку, которая подошла к побережью Владивостока. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Приморья».

Супруги приехали, чтобы порыбачить на полуострове Де-Фриз, добираться до льда им пришлось на надувном матрасе. Рискованный заплыв удался, добычей отчаянных рыбаков стали сорок хвостов селедки.

«Вот как надо закрывать сезон. Сегодня размер был самый крупный за все выезды. Почти все отборные — около 30 сантиметров и больше. Прямо сейчас я счастлива. И кто бы что ни говорил — оно того стоило», — написала женщина в одном из сообществ рыбаков.

Сезон зимней рыбалки в Приморье официально завершился 28 февраля. Из-за теплой зимы выход на лед был крайне рискованным.

До этого сообщалось, что в Петербурге возле «Газпром Арены» под лед провалились четверо несовершеннолетних. Подростки смогли самостоятельно выбраться из воды, они находились недалеко от берега и ушли до приезда спасателей. Мокрых и замерзших школьников встретил местный житель, мужчина завел их к себе домой, отогрел и передал родителям.

Ранее в Ярославской области спасли рыбаков, застрявших на отколовшейся льдине.

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