В России создадут рабочую группу по садоводству и огородничеству

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил создать межведомственную рабочую группу в сфере садоводства и огородничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата заместителя главы российского кабмина.

Патрушев провел заседание правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества. В ходе встречи участники рассмотрели ряд вопросов, в том числе льготные тарифы на электроэнергию, вывоз твердых коммунальных отходов и водоснабжение. Вице-премьер подчеркнул, что сфера садоводства и огородничества затрагивает интересы миллионов россиян.

«Задача правкомиссии — активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», — сказал вице-премьер.

В январе Патрушев заявил, что российские власти готовы ограничить вывоз за рубеж продуктов ради стабильности на внутреннем рынке. По его словам, возможные меры будут касаться экспортных ограничений, однако терять те выходы, которые выстраивались долгое время, не хочется.

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