Волонтерам ЕР вручили благодарности за помощь жителям Курской области

Секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев выразил благодарность волонтерам партии и «Молодой Гвардии» за их вклад в оказание помощи населению Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.

Активисты получили благодарственные письма.

Владимир Якушев отметил, что большинство из них приехали в качестве волонтеров из других регионов страны, некоторые принимали участие в специальной военной операции в составе подразделения «Гром Каскад».

«Вы уже семь месяцев несете эту вахту, и мы будем продолжать ее столько, сколько необходимо. Понятно, что операция в Курской области завершится. Врага с позором выгонят с нашей земли. Но люди еще нескоро вернутся в свои дома. Так что все, что касается помощи, которая необходима сегодня здесь, на Курской земле, и все, что зависит от нас с точки зрения гуманитарной миссии, поддержки на федеральном уровне, «Единая Россия» организует в полном объеме», — сказал секретарь Генсовета партии.

Среди получивших благодарности — куратор гуманитарной миссии в Курской области Александр Сидоренков, волонтеры Алена Ярославцева и Полина Демина, добровольцы «Гром Каскад» Аркадий Гричишкин и Иван Демидов и другие.